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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) TAV Havalimanları 23,48 24,44 -3,93 Karsan Otomotiv 1,25 1,30 -3,85 Şok Marketler 8,25 8,54 -3,40 Tofaş Oto. Fab. 17,02 17,50 -2,74 Türk Hava Yolları 12,15 12,46 -2,49 Coca Cola İçecek 27,28 27,94 -2,36 Netaş Telekom. 6,35 6,50 -2,31 Vestel 10,25 10,49 -2,29 Global Yat. Holding 2,76 2,82 -2,13 Vakıflar Bankası 3,68 3,76 -2,13 Otokar 106,10 108,40 -2,12 Fenerbahçe Futbol 8,38 8,56 -2,10 Sasa Polyester 5,48 5,59 -1,97 Göltaş Çimento 9,84 10,03 -1,89 Tüpraş 115,10 117,10 -1,71 Soda Sanayii 7,98 8,11 -1,60 Pegasus 28,50 28,96 -1,59 ASELSAN 18,51 18,80 -1,54 Emlak Konut GMYO 1,35 1,37 -1,46 Türk Traktör 26,84 27,22 -1,40

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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