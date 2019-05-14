Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş Fin.Kir. 6,09 6,68 -8,83 Polisan Holding 2,59 2,84 -8,80 İttifak Holding 6,20 6,65 -6,77 Fenerbahçe Futbol 7,30 7,61 -4,07 Enka İnşaat 5,01 5,21 -3,84 Ülker Bisküvi 18,43 18,90 -2,49 Ege Endüstri 436,70 445,50 -1,98 Beşiktaş Futbol Yat. 1,51 1,54 -1,95 Anadolu Efes 17,34 17,65 -1,76 Halkbank 5,04 5,11 -1,37 Gözde Girişim 3,04 3,08 -1,30 Verusa Holding 18,03 18,24 -1,15 Soda Sanayii 7,88 7,94 -0,76 Çelebi 77,65 78,20 -0,70 Turkcell 11,32 11,40 -0,70 Vestel 9,45 9,49 -0,42 Gübre Fabrik. 2,41 2,42 -0,41 Otokar 102,60 103,00 -0,39 İskenderun Demir Çelik 5,93 5,95 -0,34 Tekfen Holding 24,52 24,60 -0,33
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)