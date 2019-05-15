Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş Fin.Kir. 5,20 6,09 -14,61 Polisan Holding 2,35 2,59 -9,27 Şok Marketler 7,80 8,17 -4,53 Vestel 9,03 9,45 -4,44 TAV Havalimanları 22,86 23,90 -4,35 Gentaş 1,50 1,56 -3,85 Galatasaray Sportif 1,91 1,98 -3,54 Emlak Konut GMYO 1,20 1,24 -3,23 Türk Hava Yolları 12,10 12,50 -3,20 Türk Traktör 25,64 26,46 -3,10 Şişe Cam 5,38 5,55 -3,06 Mavi Giyim 34,50 35,58 -3,04 Anadolu Cam 2,89 2,98 -3,02 Trakya Cam 2,97 3,06 -2,94 Petkim 4,73 4,87 -2,87 Sasa Polyester 5,16 5,31 -2,82 Hürriyet Gzt. 0,70 0,72 -2,78 Çemaş Döküm 0,70 0,72 -2,78 Karsan Otomotiv 1,09 1,12 -2,68 ICBC Turkey Bank 2,91 2,99 -2,68
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)