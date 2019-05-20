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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Galatasaray Sportif 1,54 1,76 -12,50 Albaraka Türk 1,19 1,31 -9,16 Beşiktaş Futbol Yat. 1,36 1,48 -8,11 ASELSAN 17,80 18,87 -5,67 Vestel 8,52 8,98 -5,12 İttifak Holding 6,69 7,05 -5,11 Polisan Holding 2,20 2,30 -4,35 Trabzonspor Sportif 0,86 0,89 -3,37 Odaş Elektrik 1,22 1,26 -3,17 Fenerbahçe Futbol 6,95 7,17 -3,07 Eczacıbaşı İlaç 2,32 2,39 -2,93 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,36 0,37 -2,70 Global Yat. Holding 2,68 2,75 -2,55 Çemtaş 5,25 5,38 -2,42 İhlas Holding 0,41 0,42 -2,38 Enka İnşaat 4,86 4,97 -2,21 Verusa Holding 17,63 18,00 -2,06 Garanti Bankası 7,51 7,65 -1,83 Zorlu Enerji 1,14 1,16 -1,72 T.S.K.B. 0,68 0,69 -1,45

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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