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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İpek Doğal Enerji 4,59 4,86 -5,56 Hürriyet Gzt. 0,63 0,66 -4,55 Kerevitaş Gıda 1,55 1,62 -4,32 Tümosan Motor ve Traktör 3,64 3,77 -3,45 Bera Holding 1,78 1,84 -3,26 Ege Endüstri 425,00 439,00 -3,19 ICBC Turkey Bank 2,63 2,71 -2,95 Galatasaray Sportif 1,32 1,36 -2,94 Koza Altın 44,38 45,50 -2,46 GSD Holding 0,81 0,83 -2,41 Soda Sanayii 7,42 7,60 -2,37 Mavi Giyim 32,22 32,90 -2,07 Yataş 3,87 3,95 -2,03 Verusa Holding 17,60 17,96 -2,00 Alarko GMYO 41,12 41,96 -2,00 Koza Madencilik 6,70 6,83 -1,90 İş Fin.Kir. 4,85 4,93 -1,62 Beşiktaş Futbol Yat. 1,32 1,34 -1,49 Özderici GMYO 0,67 0,68 -1,47 Parsan 10,84 11,00 -1,45

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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