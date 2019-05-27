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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İttifak Holding 6,15 6,50 -5,38 Koza Altın 45,20 46,80 -3,42 Çemtaş 4,83 5,00 -3,40 Vestel 9,12 9,44 -3,39 İpek Doğal Enerji 4,47 4,62 -3,25 Zorlu Enerji 1,07 1,10 -2,73 Koza Madencilik 6,64 6,82 -2,64 İhlas Holding 0,41 0,42 -2,38 Otokar 96,80 99,00 -2,22 Ereğli Demir Çelik 7,12 7,28 -2,20 Tat Gıda 4,07 4,16 -2,16 İş Bankası (C) 4,95 5,04 -1,79 Bera Holding 1,74 1,77 -1,69 Hektaş 11,16 11,35 -1,67 Alarko Holding 2,63 2,67 -1,50 Özderici GMYO 0,66 0,67 -1,49 Galatasaray Sportif 1,33 1,35 -1,48 Anadolu Cam 2,74 2,78 -1,44 Çemaş Döküm 0,69 0,70 -1,43 Coca Cola İçecek 26,58 26,96 -1,41

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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