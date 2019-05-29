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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,36 0,39 -7,69 İş Fin.Kir. 4,80 5,03 -4,57 Emlak Konut GMYO 1,08 1,12 -3,57 Anadolu Cam 2,70 2,79 -3,23 Mavi Giyim 32,90 33,84 -2,78 Çemtaş 4,70 4,83 -2,69 İpek Doğal Enerji 4,53 4,65 -2,58 Doğtaş Kelebek Mobilya 0,94 0,96 -2,08 T. Halk Bankası 5,20 5,31 -2,07 Koza Madencilik 6,74 6,87 -1,89 Netaş Telekom. 5,71 5,82 -1,89 Doğan Holding 1,04 1,06 -1,89 Albaraka Türk 1,09 1,11 -1,80 Odaş Elektrik 1,17 1,19 -1,68 Gübre Fabrik. 2,36 2,40 -1,67 Yapı ve Kredi Bank. 1,88 1,91 -1,57 Özderici GMYO 0,66 0,67 -1,49 Çemaş Döküm 0,68 0,69 -1,45 Afyon Çimento 3,50 3,55 -1,41 Hektaş 11,34 11,50 -1,39

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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