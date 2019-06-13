Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda mersin hasan işletim sistemi
LPG üretimi azaldı
LPG üretimi azaldı
Küre Dağları Milli Parkı'na yeni sertifika
Küre Dağları'na sertifika
Avrupa'da drone için yeni kurallar
Drone için yeni kurallar
ÖTV'de süre uzasın
ÖTV'de süre uzasın
30 dolar varsayımı
30 dolar varsayımı

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Metro Holding 1,00 1,10 -9,09 MLP Sağlık 11,65 12,40 -6,05 ICBC Turkey Bank 3,13 3,32 -5,72 Albaraka Türk 1,10 1,16 -5,17 İhlas Holding 0,43 0,45 -4,44 Emlak Konut GMYO 1,11 1,16 -4,31 Şişe Cam 5,03 5,25 -4,19 Vakıflar Bankası 3,66 3,82 -4,19 Özderici GMYO 0,69 0,72 -4,17 Sabancı Holding 7,66 7,99 -4,13 Hürriyet Gzt. 0,72 0,75 -4,00 Gözde Girişim 2,70 2,81 -3,91 Aselsan 17,89 18,61 -3,87 Trakya Cam 2,76 2,87 -3,83 Good-Year 2,53 2,63 -3,80 Anadolu Efes 18,51 19,24 -3,79 Tofaş Oto. Fab. 17,10 17,75 -3,66 Gübre Fabrik. 2,41 2,50 -3,60 Galatasaray Sportif 1,36 1,41 -3,55 Migros Ticaret 12,58 13,03 -3,45


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Borsada En çok Değer Kaybeden Hisseler
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5