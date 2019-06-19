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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Polisan Holding 2,35 2,93 -19,80 Koza Madencilik 7,37 7,73 -4,66 Vestel 11,94 12,42 -3,86 İş Fin.Kir. 4,00 4,12 -2,91 TAV Havalimanları 26,30 27,00 -2,59 Koza Altın 49,34 50,65 -2,59 Sasa Polyester 6,36 6,52 -2,45 Şok Marketler 9,20 9,43 -2,44 ASELSAN 17,90 18,33 -2,34 İhlas Holding 0,42 0,43 -2,33 Türk Hava Yolları 12,97 13,22 -1,89 Tekfen Holding 26,70 27,20 -1,84 Tat Gıda 4,37 4,45 -1,80 Anadolu Cam 2,80 2,85 -1,75 Zorlu Enerji 1,17 1,19 -1,68 Gersan Elektrik 1,81 1,84 -1,63 Karsan Otomotiv 1,21 1,23 -1,63 Hektaş 12,71 12,91 -1,55 Soda Sanayii 6,88 6,98 -1,43 Özderici GMYO 0,69 0,70 -1,43

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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