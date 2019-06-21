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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Anadolu Efes 18,78 19,88 -5,53 İş Fin.Kir. 3,75 3,93 -4,58 Doğtaş Kelebek Mobilya 0,99 1,02 -2,94 Ülker Bisküvi 19,45 20,02 -2,85 Pegasus 39,10 40,10 -2,49 GSD Holding 0,81 0,83 -2,41 İhlas Gayrimenkul 0,83 0,85 -2,35 Global Yat. Holding 2,97 3,04 -2,30 Tat Gıda 4,30 4,40 -2,27 Polisan Holding 2,27 2,32 -2,16 Kardemir (D) 2,28 2,33 -2,15 Odaş Elektrik 1,39 1,42 -2,11 Verusa Holding 18,44 18,82 -2,02 Koç Holding 17,25 17,59 -1,93 Albaraka Türk 1,13 1,15 -1,74 Vestel 11,68 11,88 -1,68 Coca Cola İçecek 27,82 28,28 -1,63 Türk Traktör 29,52 29,96 -1,47 Bim Mağazalar 77,70 78,80 -1,40 Tüpraş 114,10 115,70 -1,38

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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