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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)İş Fin.Kir.3,553,75-5,33TAV Havalimanları25,3026,70-5,24Soda Sanayii6,566,85-4,23Enka İnşaat5,245,38-2,60İhlas Holding0,410,42-2,38Çelebi101,00103,00-1,94Pegasus38,3639,10-1,89Tekfen Holding26,3426,78-1,64Verusa Holding18,1418,44-1,63Çemaş Döküm0,690,70-1,43Hürriyet Gzt.0,720,73-1,37Vestel11,5211,68-1,37Alarko Holding3,193,23-1,24İhlas Gayrimenkul0,820,83-1,20Hektaş12,6212,75-1,02Trabzonspor Sportif0,980,99-1,01Metro Holding1,011,02-0,98Parsan14,3614,49-0,90Polisan Holding2,252,27-0,88Türk Telekom4,834,87-0,82

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Borsada En çok Değer Kaybeden Hisseler
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