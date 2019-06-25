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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş Fin.Kir. 3,34 3,55 -5,92 Çelebi 97,00 101,00 -3,96 MLP Sağlık 11,96 12,36 -3,24 Koza Madencilik 7,29 7,47 -2,41 Soda Sanayii 6,43 6,56 -1,98 İpek Doğal Enerji 5,68 5,77 -1,56 Sabancı Holding 8,26 8,39 -1,55 Bim Mağazalar 76,05 77,20 -1,49 Kordsa Teknik Tekstil 12,19 12,37 -1,46 Akbank 6,84 6,94 -1,44 Turkcell 12,76 12,90 -1,09 Şekerbank 0,95 0,96 -1,04 Vestel 11,40 11,52 -1,04 Doğtaş Kelebek Mobilya 0,99 1,00 -1,00 Metro Holding 1,00 1,01 -0,99 Türk Hava Yolları 12,77 12,89 -0,93 Doğan Holding 1,13 1,14 -0,88 Netaş Telekom. 6,87 6,93 -0,87 Zorlu Enerji 1,16 1,17 -0,85 Aksa Enerji 2,33 2,35 -0,85

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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