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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Vestel 11,74 12,21 -3,85 Koza Madencilik 6,94 7,18 -3,34 İpek Doğal Enerji 5,65 5,80 -2,59 İttifak Holding 6,10 6,25 -2,40 Turkcell 13,22 13,47 -1,86 Tüpraş 116,10 117,90 -1,53 Halkbank 5,90 5,98 -1,34 Yataş 4,70 4,76 -1,26 Petkim 4,12 4,17 -1,20 Çemtaş 5,19 5,25 -1,14 Koza Altın 51,90 52,45 -1,05 Ereğli Demir Çelik 7,88 7,96 -1,01 Trakya Cam 3,01 3,04 -0,99 Kardemir (D) 2,33 2,35 -0,85 Konya Çimento 179,70 181,20 -0,83 TAV Havalimanları 26,10 26,30 -0,76 Odaş Elektrik 1,51 1,52 -0,66 Mavi Giyim 41,16 41,36 -0,48 İskenderun Demir Çelik 6,97 7,00 -0,43 Migros Ticaret 14,23 14,28 -0,35

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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