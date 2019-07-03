Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon moda dünya food istanbul Bursa
Manisa'da bağlar beyaza büründü
Bağlar beyaza büründü!
TÜVTÜRK Klasik Otomobil Festivali'nde
TÜVTÜRK festivalde!
ÇAYKUR'dan “Hayde çaya bakalım“ kampanyası
ÇAYKUR'dan kampanya
Islak zemin için özel ürün
Islak zemin için özel ürün
Benzine büyük zam geliyor!
Benzine büyük zam!

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ICBC Turkey Bank 4,07 5,08 -19,88 Ülker Bisküvi 19,18 20,40 -5,98 Tukaş 4,75 5,04 -5,75 İpek Doğal Enerji 5,34 5,65 -5,49 Gersan Elektrik 2,27 2,40 -5,42 Fenerbahçe Futbol 7,59 7,91 -4,05 İş GMYO 0,99 1,03 -3,88 İş Fin.Kir. 3,10 3,22 -3,73 Koza Madencilik 6,70 6,94 -3,46 Albaraka Türk 1,20 1,24 -3,23 Yataş 4,55 4,70 -3,19 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,36 0,37 -2,70 Şişe Cam 5,12 5,26 -2,66 Odaş Elektrik 1,47 1,51 -2,65 Galatasaray Sportif 1,49 1,53 -2,61 Netaş Telekom. 7,17 7,36 -2,58 A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,51 1,55 -2,58 Çelebi 98,30 100,90 -2,58 Kardemir (D) 2,27 2,33 -2,58 Hürriyet Gzt. 0,76 0,78 -2,56

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BIST 100BIST ŞirketleriBorsada En çok Değer Kaybeden Hisseler
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5