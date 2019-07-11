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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,35 0,36 -2,78 Vestel 9,85 10,08 -2,28 Tekfen Holding 24,00 24,46 -1,88 Garanti Bankası 9,63 9,80 -1,73 İş Bankası (C) 6,37 6,48 -1,70 İpek Doğal Enerji 4,79 4,87 -1,64 Pegasus 47,66 48,24 -1,20 ICBC Turkey Bank 3,39 3,43 -1,17 Gübre Fabrik. 2,57 2,60 -1,15 Koza Madencilik 6,24 6,31 -1,11 Adese Alışveriş Ticaret 0,92 0,93 -1,08 Sasa Polyester 6,54 6,61 -1,06 Metro Holding 0,95 0,96 -1,04 Şekerbank 0,97 0,98 -1,02 İş GMYO 1,00 1,01 -0,99 Coca Cola İçecek 32,70 33,00 -0,91 Türk Hava Yolları 12,28 12,38 -0,81 Akbank 7,47 7,53 -0,80 Anadolu Cam 2,71 2,73 -0,73 A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,53 1,54 -0,65

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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