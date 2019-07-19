Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda dünya ekonomi food istanbul mersin
“Yem bezelyesi“ üreticisinin yüzünü güldürdü
“Yem bezelyesi“ sevindirdi
Altının kilogramı 257 bin 200 liraya geriledi
Altının kilosu geriledi
THY'den açıklama
THY'den açıklama
TÜBİTAK personel alacak
TÜBİTAK personel alacak
Kırkağaç kavununda bereketli sezon
Kavunda bereketli sezon

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İttifak Holding 6,20 6,50 -4,62 İş Fin.Kir. 2,76 2,85 -3,16 Netaş Telekom. 7,08 7,24 -2,21 Vakıflar Bankası 4,81 4,91 -2,04 Gözde Girişim 2,91 2,97 -2,02 T. Halk Bankası 6,31 6,43 -1,87 Çelebi 92,60 94,10 -1,59 Şok Marketler 9,65 9,80 -1,53 Anadolu Cam 2,87 2,91 -1,37 Net Holding 1,66 1,68 -1,19 GSD Holding 0,83 0,84 -1,19 Ülker Bisküvi 18,57 18,79 -1,17 Garanti Bankası 9,60 9,71 -1,13 Metro Holding 0,98 0,99 -1,01 Afyon Çimento 4,09 4,13 -0,97 Ford Otosan 62,60 63,20 -0,95 Polisan Holding 2,17 2,19 -0,91 Eczacıbaşı İlaç 2,41 2,43 -0,82 Sasa Polyester 6,27 6,32 -0,79 Coca Cola İçecek 33,04 33,30 -0,78


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Borsada Değer Kaybeden Hisseler
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5