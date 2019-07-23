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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Yataş 5,33 5,46 -2,38 Kerevitaş Gıda 2,09 2,14 -2,34 İş Fin.Kir. 2,60 2,65 -1,89 Gübre Fabrik. 3,06 3,11 -1,61 Koza Altın 56,30 57,15 -1,49 Verusa Holding 15,00 15,21 -1,38 Hektaş 13,32 13,50 -1,33 Çemtaş 6,04 6,12 -1,31 Enka İnşaat 5,79 5,86 -1,19 Pegasus 48,72 49,30 -1,18 Otokar 123,20 124,60 -1,12 Vestel 9,93 10,02 -0,90 Karsan Otomotiv 1,13 1,14 -0,88 Tekfen Holding 25,50 25,70 -0,78 Çelebi 91,20 91,90 -0,76 Galatasaray Sportif 1,45 1,46 -0,68 ICBC Turkey Bank 3,54 3,56 -0,56 Mavi Giyim 41,66 41,84 -0,43 İskenderun Demir Çelik 6,77 6,78 -0,15 Fenerbahçe Futbol 7,55 7,56 -0,13


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)


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Borsada En çok Değer Kaybeden Hisseler
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