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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gersan Elektrik 2,25 2,36 -4,66 İhlas Holding 0,45 0,47 -4,26 TAV Havalimanları 25,00 25,92 -3,55 Tekfen Holding 25,06 25,86 -3,09 Bim Mağazalar 46,00 47,40 -2,95 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,35 0,36 -2,78 Kardemir (D) 2,24 2,30 -2,61 Turkcell 13,21 13,56 -2,58 Emlak Konut GMYO 1,25 1,28 -2,34 Garanti Bankası 9,67 9,90 -2,32 Pegasus 47,34 48,46 -2,31 Soda Sanayii 6,35 6,50 -2,31 İş Fin.Kir. 2,65 2,71 -2,21 Türk Hava Yolları 12,68 12,96 -2,16 Akbank 7,50 7,66 -2,09 Net Holding 1,62 1,65 -1,82 Şişe Cam 5,02 5,11 -1,76 T. Halk Bankası 6,23 6,34 -1,74 Aselsan 18,18 18,50 -1,73 Afyon Çimento 4,03 4,10 -1,71

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)


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Borsada En çok Değer Kaybeden Hisseler
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