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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tekfen Holding 22,30 23,34 -4,46 Sabancı Holding 9,18 9,60 -4,37 Yataş 5,09 5,30 -3,96 Kordsa Teknik Tekstil 11,94 12,39 -3,63 Anadolu Grubu Holding 11,82 12,25 -3,51 İndeks Bilgisayar 8,03 8,32 -3,49 Şişe Cam 4,63 4,79 -3,34 İskenderun Demir Çelik 6,69 6,91 -3,18 Enerjisa Enerji 5,87 6,06 -3,14 Yapı ve Kredi Bank. 2,58 2,66 -3,01 MLP Sağlık 11,53 11,87 -2,86 Gözde Girişim 2,76 2,84 -2,82 Alarko Holding 3,35 3,44 -2,62 Göltaş Çimento 10,64 10,92 -2,56 Arçelik 16,75 17,19 -2,56 Anadolu Cam 2,70 2,77 -2,53 Doğan Holding 1,28 1,31 -2,29 Trakya Cam 2,62 2,68 -2,24 Bim Mağazalar 45,86 46,86 -2,13 Migros Ticaret 16,65 17,01 -2,12

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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