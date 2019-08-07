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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ASELSAN 17,44 18,60 -6,24 Polisan Holding 2,17 2,31 -6,06 Park Elek.Madencilik 2,87 3,05 -5,90 İş Fin.Kir. 2,28 2,42 -5,79 A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,63 1,72 -5,23 Parsan 13,16 13,84 -4,91 Şişe Cam 4,34 4,56 -4,82 Ereğli Demir Çelik 6,73 7,07 -4,81 Soda Sanayii 5,78 6,07 -4,78 Çemtaş 5,08 5,33 -4,69 Gözde Girişim 2,58 2,70 -4,44 Tekfen Holding 21,34 22,30 -4,30 Anadolu Cam 2,55 2,66 -4,14 Emlak Konut GMYO 1,18 1,23 -4,07 İhlas Holding 0,49 0,51 -3,92 ICBC Turkey Bank 3,19 3,32 -3,92 Göltaş Çimento 10,24 10,65 -3,85 İhlas Gayrimenkul 1,04 1,08 -3,70 Tümosan Motor ve Traktör 3,95 4,10 -3,66 Gersan Elektrik 2,15 2,23 -3,59

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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