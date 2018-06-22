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Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki...

Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ford Otosan 69,75 66,20 5,36 Gözde Girişim 2,66 2,54 4,72 Bim Mağazalar 68,25 65,25 4,60 Beşiktaş Futbol Yat. 2,29 2,19 4,57 Çemaş Döküm 1,98 1,91 3,66 İş GMYO 0,98 0,95 3,16 Anadolu Efes 24,00 23,40 2,56 Sabancı Holding 8,90 8,70 2,30 T.S.K.B. 0,95 0,93 2,15 Otokar 72,85 71,35 2,10 Enka İnşaat 4,69 4,60 1,96 Şok Marketler 8,20 8,06 1,74 Ege Endüstri 297,60 292,60 1,71 Akbank 7,37 7,25 1,66 Tüpraş 113,50 111,70 1,61 GSD Holding 0,65 0,64 1,56 Borusan Mannesmann 8,50 8,37 1,55 Garanti Bankası 8,52 8,39 1,55 Tümosan Motor ve Traktör 4,75 4,68 1,50 Şişe Cam 4,14 4,08 1,47

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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