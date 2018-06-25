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Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki...

Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Gayrimenkul 1,12 0,94 19,15 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,99 4,41 13,15 İhlas Holding 0,36 0,33 9,09 Çemaş Döküm 2,13 1,98 7,58 Sasa Polyester 9,04 8,55 5,73 Tekfen Holding 15,78 14,95 5,55 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,92 5,69 4,04 Tümosan Motor ve Traktör 4,94 4,75 4,00 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,26 0,25 4,00 Petkim 4,82 4,65 3,66 Koza Altın 37,60 36,28 3,64 Soda Sanayii 6,47 6,28 3,03 Otokar 74,90 72,85 2,81 Albaraka Türk 1,35 1,32 2,27 Karsan Otomotiv 1,43 1,40 2,14 Odaş Elektrik 4,35 4,27 1,87 Coca Cola İçecek 33,82 33,20 1,87 Banvit 11,70 11,50 1,74 Tüpraş 115,40 113,50 1,67 Turkcell 11,69 11,50 1,65

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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