Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar muğla Trabzon bilim Amsterdam Dragos
İhracatı hızlandıracak
İhracatı hızlandıracak
GAP problemini çözeceğiz
GAP problemini çözeceğiz
Yeni girişimciler arıyor
Yeni girişimciler arıyor
Başkan seçildi
Apaydın başkan seçildi
Türk dizileri rüzgarı
Türk dizileri rüzgarı

Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki...

Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,29 0,26 11,54 Kipa Ticaret 2,20 2,08 5,77 Çemtaş 5,33 5,05 5,54 Odaş Elektrik 5,13 4,89 4,91 İpek Doğal Enerji 6,10 5,84 4,45 Kardemir (D) 4,48 4,29 4,43 Koza Altın 43,40 41,56 4,43 Şok Marketler 8,73 8,36 4,43 Karsan Otomotiv 1,66 1,59 4,40 Galatasaray Sportif 1,75 1,68 4,17 Mavi Giyim 38,82 37,28 4,13 Şekerbank 1,27 1,22 4,10 Sasa Polyester 9,46 9,12 3,73 Anadolu Cam 2,80 2,70 3,70 Yapı ve Kredi Bank. 2,53 2,44 3,69 Banvit 12,09 11,67 3,60 Ayen Enerji 3,84 3,71 3,50 Metro Holding 1,10 1,07 2,80 Koza Madencilik 6,50 6,33 2,69 Tat Gıda 4,32 4,21 2,61

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BİST 100Borsada En çok Değer Kazanan HisselerPiyasalar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5