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Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: En çok yükselen ilk 20 (BIST 100) Kapanış Fiyatı Önceki...

Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

En çok yükselen ilk 20 (BIST 100) Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Park Elek.Madencilik 3,19 3,07 3,91 Türk Telekom 5,11 4,92 3,86 Bim Mağazalar 69,10 66,80 3,44 Özderici GMYO 5,70 5,53 3,07 Netaş Telekom. 9,58 9,35 2,46 Çemtaş 5,59 5,46 2,38 Tat Gıda 4,44 4,34 2,30 Turkcell 12,42 12,15 2,22 İş Bankası (C) 5,74 5,62 2,14 T.S.K.B. 0,98 0,96 2,08 Vakıflar Bankası 4,94 4,84 2,07 Gözde Girişim 3,03 2,97 2,02 Afyon Çimento 6,21 6,10 1,80 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,78 1,75 1,71 Odaş Elektrik 5,40 5,31 1,69 T. Halk Bankası 7,43 7,31 1,64 İskenderun Demir Çelik 8,13 8,00 1,63 Tekfen Holding 17,73 17,45 1,60 Sinpaş GMYO 0,64 0,63 1,59 Kardemir (D) 4,68 4,61 1,52


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Borsada En çok Değer Kazanan Hisseler
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