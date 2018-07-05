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Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki...

Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Flap Kongre Toplantı Hiz. 7,17 5,98 19,90 İhlas Gayrimenkul 1,58 1,36 16,18 İhlas Holding 0,42 0,39 7,69 Aselsan 25,58 24,12 6,05 Koza Madencilik 6,44 6,12 5,23 Çemaş Döküm 2,25 2,15 4,65 Kardemir (D) 4,88 4,68 4,27 MLP Sağlık 14,96 14,39 3,96 Doğan Holding 1,05 1,01 3,96 Enerjisa Enerji 6,42 6,18 3,88 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,28 0,27 3,70 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,84 1,78 3,37 Türk Hava Yolları 14,37 13,91 3,31 Şekerbank 1,31 1,27 3,15 Vestel 9,21 8,93 3,14 Türk Telekom 5,27 5,11 3,13 İpek Doğal Enerji 5,67 5,50 3,09 Soda Sanayii 6,44 6,25 3,04 Şişe Cam 4,44 4,31 3,02 Karsan Otomotiv 1,72 1,67 2,99

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Borsada En çok Değer Kazanan Hisseler
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