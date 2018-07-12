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Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki...

Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Özderici GMYO 5,60 5,00 12,00 Türk Hava Yolları 14,28 13,55 5,39 İhlas Gayrimenkul 1,43 1,36 5,15 İpek Doğal Enerji 4,98 4,76 4,62 İş Fin.Kir. 2,50 2,39 4,60 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,26 0,25 4,00 Beşiktaş Futbol Yat. 2,32 2,24 3,57 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,62 6,44 2,80 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,52 1,48 2,70 Karsan Otomotiv 1,53 1,49 2,68 ASELSAN 26,02 25,34 2,68 İhlas Holding 0,39 0,38 2,63 Netaş Telekom. 8,61 8,41 2,38 Çemaş Döküm 2,30 2,25 2,22 Galatasaray Sportif 1,59 1,56 1,92 Net Holding 1,74 1,71 1,75 GSD Holding 0,65 0,64 1,56 Deva Holding 4,10 4,04 1,49 Tümosan Motor ve Traktör 5,20 5,13 1,36 Anel Elektrik 2,28 2,25 1,33

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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