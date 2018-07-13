Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tekfen Holding 18,82 17,72 6,21 Ülker Bisküvi 17,16 16,31 5,21 Şok Marketler 8,73 8,35 4,55 Migros Ticaret 18,10 17,41 3,96 TAV Havalimanları 24,20 23,28 3,95 Bera Holding 1,86 1,79 3,91 Metro Holding 0,97 0,94 3,19 Petkim 4,26 4,13 3,15 Türk Hava Yolları 14,67 14,28 2,73 Beşiktaş Futbol Yat. 2,38 2,32 2,59 Netaş Telekom. 8,83 8,61 2,56 Trakya Cam 4,46 4,35 2,53 Aksa Enerji 4,07 3,98 2,26 Soda Sanayii 5,94 5,81 2,24 Mavi Giyim 31,76 31,08 2,19 Good-Year 3,27 3,20 2,19 Anadolu Cam 2,90 2,84 2,11 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,55 1,52 1,97 Çemtaş 5,79 5,68 1,94 Odaş Elektrik 4,81 4,72 1,91
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)