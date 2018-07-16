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Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki...

Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,28 0,26 7,69 Sasa Polyester 9,45 8,84 6,90 Netaş Telekom. 9,32 8,83 5,55 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,96 6,60 5,45 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,63 1,55 5,16 Park Elek.Madencilik 2,90 2,78 4,32 Hürriyet Gzt. 1,23 1,18 4,24 Kordsa Teknik Tekstil 6,83 6,56 4,12 Afyon Çimento 5,50 5,32 3,38 İskenderun Demir Çelik 7,63 7,39 3,25 ASELSAN 26,82 26,00 3,15 Trakya Cam 4,60 4,46 3,14 Türk Hava Yolları 15,11 14,67 3,00 Ülker Bisküvi 17,62 17,16 2,68 Anel Elektrik 2,35 2,29 2,62 TAV Havalimanları 24,78 24,20 2,40 Tümosan Motor ve Traktör 5,25 5,13 2,34 Fenerbahçe Futbol 28,70 28,08 2,21 Pegasus 24,12 23,60 2,20 Beşiktaş Futbol Yat. 2,43 2,38 2,10

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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