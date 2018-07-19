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Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki...

Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İpek Doğal Enerji 5,23 4,78 9,41 Ege Endüstri 340,00 318,40 6,78 Koza Madencilik 6,07 5,69 6,68 TAV Havalimanları 27,20 25,50 6,67 Kordsa Teknik Tekstil 7,25 6,85 5,84 Ford Otosan 61,20 58,25 5,06 Anadolu Cam 3,05 2,91 4,81 Mavi Giyim 33,72 32,20 4,72 Bera Holding 1,95 1,87 4,28 Çemaş Döküm 2,45 2,35 4,26 Bim Mağazalar 72,40 69,55 4,10 Koç Holding 13,05 12,60 3,57 Yataş 4,53 4,39 3,19 Şişe Cam 4,72 4,58 3,06 Deva Holding 4,35 4,23 2,84 Koza Altın 41,06 40,04 2,55 Arçelik 12,39 12,09 2,48 Kartonsan 274,30 268,00 2,35 İş GMYO 0,90 0,88 2,27 Fenerbahçe Futbol 29,36 28,76 2,09

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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