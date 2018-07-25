Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Nijerya Trabzon teknoloji ekonomi Turkey
e-Devlet'in en hizlısı
e-Devlet'in en hizlısı
KDV farkı giderilsin
KDV farkı giderilsin
İstanbul'da buluşacaklar
İstanbul'da buluşacaklar
Bor çıkışı yaptı
Bor çıkışı yaptı
EPDK'ya atama
EPDK'ya atama

Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki...

Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Eczacıbaşı İlaç 3,86 3,22 19,88 Halkbank 7,12 6,35 12,13 Akbank 7,04 6,53 7,81 Türk Hava Yolları 17,12 15,90 7,67 Tekfen Holding 18,90 17,63 7,20 Pegasus 29,28 27,38 6,94 Çemaş Döküm 2,89 2,71 6,64 Kardemir (D) 4,33 4,08 6,13 T.S.K.B. 0,89 0,84 5,95 Garanti Bankası 7,01 6,64 5,57 Trakya Cam 4,87 4,63 5,18 Hürriyet Gzt. 1,34 1,28 4,69 Türk Telekom 4,94 4,72 4,66 Sasa Polyester 11,56 11,05 4,62 İş Bankası (C) 5,00 4,78 4,60 Vakıflar Bankası 4,15 3,97 4,53 Şişe Cam 4,86 4,65 4,52 İpek Doğal Enerji 5,59 5,35 4,49 Mavi Giyim 35,44 33,92 4,48 Park Elek.Madencilik 3,07 2,94 4,42

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BIST 100BIST ŞirketleriBorsada En çok Değer Kazanan Hisseler
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5