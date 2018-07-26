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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki...

Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Turkcell 12,30 11,69 5,22 Alarko GMYO 42,10 40,50 3,95 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,27 0,26 3,85 Özderici GMYO 5,20 5,04 3,17 Borusan Mannesmann 9,60 9,31 3,11 Arçelik 12,67 12,34 2,67 Kordsa Teknik Tekstil 7,80 7,62 2,36 Tofaş Oto. Fab. 22,02 21,52 2,32 Soda Sanayii 6,19 6,05 2,31 Doğan Holding 0,98 0,96 2,08 Otokar 70,80 69,50 1,87 Anadolu Efes 20,80 20,48 1,56 Aksa 10,86 10,70 1,50 Doğuş Otomotiv 6,33 6,24 1,44 Koç Holding 13,48 13,31 1,28 Netaş Telekom. 9,58 9,46 1,27 Mavi Giyim 35,82 35,44 1,07 Aksa Enerji 4,33 4,29 0,93 Şok Marketler 8,79 8,71 0,92 TAV Havalimanları 27,90 27,76 0,50
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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