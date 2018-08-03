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Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki...

Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Gayrimenkul 1,50 1,39 7,91 Trakya Cam 4,41 4,13 6,78 Koza Altın 44,70 42,06 6,28 Doğan Holding 1,11 1,05 5,71 İş GMYO 0,97 0,92 5,43 Soda Sanayii 6,52 6,20 5,16 Alarko GMYO 45,20 43,14 4,78 Anadolu Cam 3,36 3,22 4,35 ASELSAN 27,14 26,06 4,14 Vestel 9,26 8,91 3,93 Kardemir (D) 4,50 4,33 3,93 Aksa 11,35 10,94 3,75 Pegasus 30,10 29,04 3,65 Petkim 4,41 4,26 3,52 İpek Doğal Enerji 5,36 5,18 3,47 Türk Hava Yolları 17,41 16,85 3,32 Albaraka Türk 1,30 1,26 3,17 Koza Madencilik 6,19 6,00 3,17 MLP Sağlık 14,45 14,01 3,14 Çemtaş 6,05 5,87 3,07

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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