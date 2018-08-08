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Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki...

Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Metro Holding 1,10 0,94 17,02 Tekfen Holding 19,65 18,46 6,45 Hürriyet Gzt. 1,43 1,35 5,93 Kardemir (D) 4,79 4,53 5,74 Good-Year 3,57 3,41 4,69 Çemtaş 6,33 6,05 4,63 Şişe Cam 5,15 4,93 4,46 Alarko GMYO 46,34 44,42 4,32 Migros Ticaret 19,17 18,48 3,73 Net Holding 1,96 1,89 3,70 Gersan Elektrik 4,57 4,41 3,63 İskenderun Demir Çelik 8,74 8,44 3,55 Türk Traktör 49,50 47,90 3,34 Coca Cola İçecek 30,48 29,64 2,83 Soda Sanayii 6,63 6,45 2,79 Koza Altın 46,54 45,28 2,78 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,50 1,46 2,74 Aksa Enerji 4,13 4,02 2,74 Halkbank 7,14 6,95 2,73 Eczacıbaşı İlaç 3,64 3,55 2,54

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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