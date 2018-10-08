Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İttifak Holding 4,70 3,92 19,90 Akbank 6,41 5,99 7,01 Garanti Bankası 7,20 6,75 6,67 Vakıflar Bankası 3,54 3,34 5,99 Halkbank 6,63 6,28 5,57 ICBC Turkey Bank 5,81 5,54 4,87 Emlak Konut GMYO 1,72 1,65 4,24 Enerjisa Enerji 5,22 5,02 3,98 Kordsa Teknik Tekstil 10,44 10,06 3,78 Kartonsan 338,00 325,80 3,74 Yataş 3,89 3,75 3,73 Park Elek.Madencilik 2,69 2,60 3,46 Mavi Giyim 34,14 33,00 3,45 İş Bankası (C) 4,20 4,06 3,45 Alarko GMYO 50,55 49,00 3,16 İhlas Gayrimenkul 1,32 1,28 3,13 İhlas Holding 0,33 0,32 3,13 MLP Sağlık 12,54 12,17 3,04 Yapı ve Kredi Bank. 1,71 1,66 3,01 Migros Ticaret 14,45 14,05 2,85
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)