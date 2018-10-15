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Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki...

Borsada en çok değer kazanan hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 3,93 3,48 12,93 Vestel 8,05 7,15 12,59 İhlas Gayrimenkul 1,38 1,27 8,66 Mavi Giyim 37,76 34,90 8,19 Akbank 7,05 6,61 6,66 Garanti Bankası 7,70 7,23 6,50 Gözde Girişim 2,53 2,38 6,30 Odaş Elektrik 3,60 3,40 5,88 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,49 4,25 5,65 Fenerbahçe Futbol 8,08 7,66 5,48 Şok Marketler 9,91 9,40 5,43 Türk Telekom 3,67 3,49 5,16 Netaş Telekom. 8,18 7,80 4,87 Doğan Holding 1,13 1,08 4,63 Borusan Mannesmann 8,75 8,37 4,54 İpek Doğal Enerji 5,30 5,08 4,33 Koza Madencilik 6,42 6,16 4,22 Kardemir (D) 4,02 3,86 4,15 Beşiktaş Futbol Yat. 2,01 1,93 4,15 Petkim 5,61 5,39 4,08

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır

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