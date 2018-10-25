Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Bursa Trabzon dünya Astana Kahramanmaraş
60 bin alıcı geliyor
60 bin alıcı geliyor
Paris'te tanıtıldı
Paris'te tanıtıldı
KOBİ'ye kolaylık
İhracatçı KOBİ'ye kolaylık
Paket devi geliyor
Paket devi geliyor
Kantinlere sıkı denetim
Kantinlere sıkı denetim

Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki...

Borsada en çok değer kazanan hisseler
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Koza Altın 49,74 47,20 5,38 Turkcell 11,54 11,00 4,91 Sabancı Holding 7,53 7,28 3,43 İskenderun Demir Çelik 7,93 7,68 3,26 Petkim 5,40 5,23 3,25 Koza Madencilik 5,63 5,46 3,11 Albaraka Türk 1,34 1,30 3,08 TAV Havalimanları 27,60 26,80 2,99 Alarko GMYO 55,45 53,90 2,88 Tüpraş 133,00 129,30 2,86 İpek Doğal Enerji 4,72 4,59 2,83 Pegasus 22,28 21,68 2,77 Çemtaş 7,25 7,06 2,69 Türk Hava Yolları 15,94 15,54 2,57 Gözde Girişim 2,42 2,36 2,54 Soda Sanayii 6,38 6,23 2,41 Arçelik 14,44 14,11 2,34 Aksa Enerji 3,99 3,90 2,31 İş GMYO 0,89 0,87 2,30 Ereğli Demir Çelik 9,56 9,35 2,25

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BIST 100BIST ŞirketleriBorsada En çok Değer Kazanan Hisseler
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1