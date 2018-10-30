Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%) Zorlu Enerji1,201,0712,15 Tofaş Oto. Fab.20,3218,579,42 Arçelik15,4514,456,92 Gentaş2,332,205,91 Good-Year3,633,435,83 T.S.K.B.0,740,714,23 Çemaş Döküm3,012,894,15 Ülker Bisküvi14,7514,193,95 İhlas Holding0,310,303,33 Garanti Bankası7,156,923,32 Akbank6,606,393,29 Türk Traktör37,7436,603,11 Vakıflar Bankası3,463,362,98 Anadolu Efes19,0018,542,48 Enka İnşaat4,684,572,41 Yataş3,563,482,30 İş Bankası (C)4,023,932,29 Yapı ve Kredi Bank.1,631,601,87 Alarko Holding2,001,971,52 Albaraka Türk1,361,341,49
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)