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Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki...

Borsada en çok değer kazanan hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gersan Elektrik 3,20 2,67 19,85 Odaş Elektrik 2,97 2,69 10,41 Koza Altın 49,00 45,02 8,84 Koza Madencilik 5,41 5,04 7,34 Vakıflar Bankası 3,67 3,42 7,31 Garanti Bankası 7,50 6,99 7,30 Anadolu Efes 20,04 18,79 6,65 Migros Ticaret 15,58 14,62 6,57 Halkbank 6,54 6,17 6,00 Türk Telekom 3,39 3,20 5,94 İş Bankası (C) 4,21 3,99 5,51 Akbank 6,97 6,61 5,45 Emlak Konut GMYO 1,76 1,67 5,39 İpek Doğal Enerji 4,59 4,36 5,28 Turkcell 11,93 11,35 5,11 Borusan Mannesmann 8,15 7,76 5,03 Pegasus 20,90 20,04 4,29 Soda Sanayii 7,07 6,78 4,28 T.S.K.B. 0,74 0,71 4,23 Sabancı Holding 7,42 7,12 4,21

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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