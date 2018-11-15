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Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki...

Borsada en çok değer kazanan hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş Fin.Kir. 3,31 2,91 13,75 İpek Doğal Enerji 5,27 4,95 6,46 Odaş Elektrik 2,70 2,55 5,88 Coca Cola İçecek 28,60 27,20 5,15 ICBC Turkey Bank 8,06 7,70 4,68 Park Elek.Madencilik 2,49 2,38 4,62 Bim Mağazalar 83,60 80,00 4,50 Koza Madencilik 6,66 6,40 4,06 Good-Year 3,44 3,32 3,61 İhlas Holding 0,30 0,29 3,45 Koza Altın 51,10 49,68 2,86 Yataş 4,00 3,89 2,83 Anel Elektrik 1,81 1,77 2,26 Ülker Bisküvi 14,92 14,60 2,19 Mavi Giyim 35,14 34,40 2,15 Eczacıbaşı İlaç 3,01 2,95 2,03 Net Holding 2,13 2,09 1,91 Ege Endüstri 383,00 376,00 1,86 Kordsa Teknik Tekstil 10,18 10,00 1,80 Doğan Holding 1,17 1,15 1,74

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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