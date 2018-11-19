Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda dünya Trabzon Murat vali
Sil baştan planlama
Sil baştan planlama
Yemekmatik geliyor
Yemekmatik geliyor
İnek sütü satacak
İnek sütü satacak
Hukuktan ihracat çıktı
Hukuktan ihracat çıktı
CarPlay'e entegre oldu
CarPlay'e entegre oldu

Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki...

Borsada en çok değer kazanan hisseler
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Şekerbank 1,16 0,97 19,59 ICBC Turkey Bank 8,65 7,56 14,42 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,13 2,86 9,44 Doğtaş Kelebek Mobilya 0,97 0,89 8,99 Koza Madencilik 7,05 6,69 5,38 TAV Havalimanları 26,06 24,80 5,08 Zorlu Enerji 1,26 1,20 5,00 Odaş Elektrik 2,98 2,86 4,20 Otokar 83,25 79,95 4,13 T.S.K.B. 0,78 0,75 4,00 Koza Altın 52,65 50,90 3,44 İhlas Holding 0,32 0,31 3,23 Karsan Otomotiv 1,33 1,29 3,10 Park Elek.Madencilik 2,54 2,47 2,83 Polisan Holding 6,37 6,20 2,74 İpek Doğal Enerji 5,35 5,21 2,69 Ülker Bisküvi 15,37 14,97 2,67 Sabancı Holding 7,82 7,62 2,62 Metro Holding 0,85 0,83 2,41 Türk Hava Yolları 16,35 15,97 2,38

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BİST 100BIST ŞirketleriBorsada En çok Değer Kazanan Hisseler
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1