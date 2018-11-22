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Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki...

Borsada en çok değer kazanan hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,36 0,32 12,50 Şişe Cam 5,09 4,89 4,09 Türk Traktör 35,06 33,88 3,48 Şok Marketler 10,39 10,05 3,38 İttifak Holding 3,68 3,58 2,79 Alarko Holding 1,97 1,92 2,60 Tofaş Oto. Fab. 17,18 16,75 2,57 Aksa 8,55 8,34 2,52 MLP Sağlık 11,78 11,50 2,43 Deva Holding 3,41 3,33 2,40 Global Yat. Holding 2,56 2,50 2,40 Zorlu Enerji 1,30 1,27 2,36 Trakya Cam 3,04 2,97 2,36 Migros Ticaret 14,62 14,30 2,24 Tüpraş 123,80 121,10 2,23 Turkcell 12,05 11,79 2,21 Vestel 6,18 6,06 1,98 Park Elek.Madencilik 2,68 2,63 1,90 Gözde Girişim 2,79 2,74 1,82 Gübre Fabrik. 2,84 2,79 1,79

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Borsada En çok Değer Kazanan Hisseler
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