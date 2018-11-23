Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda dünya Eto Avukat Sait Haznedar
Bozanın faydaları
Bozanın faydaları
Perakende hamlesi
Perakende hamlesi
Konkordato tepkisi
Konkordato tepkisi
Kış lastiği başlıyor
Kış lastiği başlıyor
İthal et istemiyoruz
İthal et istemiyoruz

Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki...

Borsada en çok değer kazanan hisseler
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Koza Madencilik 7,60 6,94 9,51 Kartonsan 347,00 323,30 7,33 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,11 1,04 6,73 Alarko Holding 2,08 1,97 5,58 İpek Doğal Enerji 6,08 5,76 5,56 Pegasus 23,70 22,58 4,96 Eczacıbaşı Yatırım 7,20 6,94 3,75 Türk Hava Yolları 16,89 16,29 3,68 Deva Holding 3,53 3,41 3,52 İhlas Holding 0,31 0,30 3,33 Otokar 83,65 81,25 2,95 Koza Altın 52,45 51,00 2,84 Ford Otosan 53,30 51,90 2,70 Net Holding 2,10 2,05 2,44 Aksa Enerji 2,97 2,90 2,41 İş GMYO 0,91 0,89 2,25 Tat Gıda 3,75 3,67 2,18 Turkcell 12,29 12,05 1,99 Şok Marketler 10,59 10,39 1,92 Migros Ticaret 14,90 14,62 1,92

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BİST 100BIST ŞirketleriBorsada En çok Değer Kazanan Hisseler
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1