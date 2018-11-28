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Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki...

Borsada en çok değer kazanan hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş Fin.Kir. 3,66 3,36 8,93 Hürriyet Gzt. 1,05 0,98 7,14 Koza Altın 53,65 51,00 5,20 Koç Holding 14,79 14,07 5,12 İhlas Gayrimenkul 1,32 1,26 4,76 Şok Marketler 11,21 10,75 4,28 Ford Otosan 54,85 52,65 4,18 MLP Sağlık 12,81 12,34 3,81 Doğuş Otomotiv 4,66 4,50 3,56 Mavi Giyim 36,70 35,48 3,44 Yataş 3,95 3,82 3,40 Zorlu Enerji 1,34 1,30 3,08 Pegasus 25,44 24,72 2,91 GSD Holding 0,74 0,72 2,78 T.S.K.B. 0,80 0,78 2,56 Şekerbank 1,26 1,23 2,44 Beşiktaş Futbol Yat. 1,74 1,70 2,35 Aselsan 27,16 26,54 2,34 Ülker Bisküvi 14,62 14,30 2,24 İş GMYO 0,97 0,95 2,11

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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