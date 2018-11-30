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Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki...

Borsada en çok değer kazanan hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş Fin.Kir. 4,40 3,78 16,40 Tofaş Oto. Fab. 19,40 18,29 6,07 Net Holding 2,18 2,07 5,31 İttifak Holding 4,28 4,07 5,16 Gersan Elektrik 3,56 3,41 4,40 MLP Sağlık 13,50 13,00 3,85 Soda Sanayii 7,15 6,93 3,17 İş GMYO 1,00 0,97 3,09 Çemtaş 6,92 6,76 2,37 Yapı ve Kredi Bank. 1,73 1,69 2,37 Garanti Bankası 8,27 8,10 2,10 Netaş Telekom. 7,46 7,31 2,05 Şok Marketler 11,49 11,26 2,04 Mavi Giyim 37,70 36,96 2,00 Ülker Bisküvi 15,60 15,30 1,96 Coca Cola İçecek 29,22 28,68 1,88 Yataş 4,38 4,30 1,86 Tat Gıda 4,00 3,93 1,78 Beşiktaş Futbol Yat. 1,76 1,73 1,73 Şişe Cam 5,03 4,95 1,62



(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Borsada En çok Değer Kazanan Hisseler
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