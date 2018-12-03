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Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki...

Borsada en çok değer kazanan hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş Fin.Kir. 4,82 4,40 9,55 Ereğli Demir Çelik 8,13 7,59 7,11 Coca Cola İçecek 30,56 29,22 4,59 Yataş 4,58 4,38 4,57 Albaraka Türk 1,31 1,26 3,97 İskenderun Demir Çelik 6,29 6,06 3,80 Kardemir (D) 2,62 2,53 3,56 Türk Traktör 37,00 35,88 3,12 Türk Telekom 4,03 3,91 3,07 İş GMYO 1,03 1,00 3,00 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,35 0,34 2,94 Ülker Bisküvi 16,05 15,60 2,88 Çemtaş 7,11 6,92 2,75 GSD Holding 0,76 0,74 2,70 Aksa Enerji 3,17 3,09 2,59 Park Elek.Madencilik 2,61 2,56 1,95 ICBC Turkey Bank 10,23 10,06 1,69 Tüpraş 127,00 124,90 1,68 Deva Holding 3,55 3,50 1,43 Koza Madencilik 7,88 7,77 1,42


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Borsada En çok Değer Kazanan Hisseler
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