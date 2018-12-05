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Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki...

Borsada en çok değer kazanan hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,41 0,38 7,89 Tat Gıda 4,18 3,92 6,63 Zorlu Enerji 1,33 1,27 4,72 Şok Marketler 11,13 10,65 4,51 Ereğli Demir Çelik 8,23 7,89 4,31 TAV Havalimanları 23,60 22,86 3,24 İhlas Holding 0,32 0,31 3,23 Pegasus 24,48 23,78 2,94 Yataş 4,48 4,36 2,75 Anadolu Efes 21,86 21,30 2,63 T.S.K.B. 0,79 0,77 2,60 GSD Holding 0,80 0,78 2,56 Türk Hava Yolları 16,33 15,96 2,32 Koza Altın 54,20 53,00 2,26 Şişe Cam 5,25 5,15 1,94 Kartonsan 368,70 361,90 1,88 Global Yat. Holding 2,74 2,69 1,86 Doğuş Otomotiv 4,52 4,44 1,80 Borusan Mannesmann 8,00 7,86 1,78 Türk Telekom 3,87 3,81 1,57


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Borsada En çok Değer Kazanan Hisseler
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