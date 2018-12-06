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Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki...

Borsada en çok değer kazanan hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğtaş Kelebek Mobilya 1,21 1,13 7,08 Bera Holding 2,14 2,01 6,47 Hürriyet Gzt. 1,00 0,97 3,09 Gentaş 2,08 2,02 2,97 Tekfen Holding 20,86 20,32 2,66 Metro Holding 0,79 0,77 2,60 İş GMYO 1,03 1,01 1,98 İttifak Holding 4,71 4,63 1,73 Şişe Cam 5,34 5,25 1,71 GSD Holding 0,81 0,80 1,25 Afyon Çimento 4,93 4,87 1,23 Ülker Bisküvi 16,05 15,88 1,07 ICBC Turkey Bank 10,57 10,46 1,05 Enerjisa Enerji 5,15 5,10 0,98 Şekerbank 1,18 1,17 0,85 Coca Cola İçecek 32,00 31,74 0,82 Polisan Holding 6,44 6,39 0,78 Bim Mağazalar 84,50 83,90 0,72 Alarko GMYO 48,18 47,86 0,67 Yapı ve Kredi Bank. 1,64 1,63 0,61


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Borsada En çok Değer Kazanan Hisseler
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