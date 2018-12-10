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Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki...

Borsada en çok değer kazanan hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Göltaş Çimento 40,48 37,08 9,17 Türk Traktör 38,90 37,12 4,80 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,26 1,21 4,13 Fenerbahçe Futbol 6,69 6,49 3,08 Global Yat. Holding 2,88 2,81 2,49 ICBC Turkey Bank 10,95 10,73 2,05 Soda Sanayii 7,44 7,30 1,92 Yataş 4,46 4,38 1,83 İhlas Gayrimenkul 1,32 1,30 1,54 Özak GMYO 2,17 2,14 1,40 Doğuş Otomotiv 4,58 4,52 1,33 Türk Telekom 3,91 3,86 1,30 GSD Holding 0,83 0,82 1,22 Bim Mağazalar 84,75 83,85 1,07 Hürriyet Gzt. 0,99 0,98 1,02 Polisan Holding 6,56 6,50 0,92 Enka İnşaat 4,59 4,55 0,88 Karsan Otomotiv 1,28 1,27 0,79 Gözde Girişim 2,84 2,82 0,71 Gersan Elektrik 3,38 3,36 0,60





(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Borsada En çok Değer Kazanan Hisseler
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