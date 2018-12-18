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Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki...

Borsada en çok değer kazanan hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş Fin.Kir. 5,00 4,30 16,28 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,60 0,54 11,11 Bera Holding 2,07 1,96 5,61 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,47 1,40 5,00 Türk Hava Yolları 15,41 14,69 4,90 Pegasus 22,34 21,42 4,30 Türk Telekom 3,81 3,66 4,10 Tekfen Holding 22,90 22,00 4,09 Global Yat. Holding 2,88 2,77 3,97 Akbank 6,66 6,41 3,90 Garanti Bankası 8,01 7,71 3,89 Aksa Enerji 2,65 2,56 3,52 İhlas Holding 0,31 0,30 3,33 Hürriyet Gzt. 0,94 0,91 3,30 Polisan Holding 5,71 5,54 3,07 Kardemir (D) 2,19 2,13 2,82 Gersan Elektrik 2,94 2,86 2,80 T. Halk Bankası 6,76 6,58 2,74 Yataş 4,17 4,06 2,71 Emlak Konut GMYO 1,53 1,49 2,68

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Borsada En çok Değer Kazanan Hisseler
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