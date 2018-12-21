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Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki...

Borsada en çok değer kazanan hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,76 0,65 16,92 Gübre Fabrik. 3,08 2,83 8,83 Aksa Enerji 2,81 2,70 4,07 İttifak Holding 3,22 3,10 3,87 Aselsan 24,30 23,54 3,23 Hürriyet Gzt. 0,96 0,93 3,23 İhlas Holding 0,34 0,33 3,03 Emlak Konut GMYO 1,57 1,53 2,61 Odaş Elektrik 2,05 2,00 2,50 Gersan Elektrik 3,06 2,99 2,34 Ford Otosan 52,70 51,60 2,13 Yapı ve Kredi Bank. 1,62 1,59 1,89 Özak GMYO 2,17 2,13 1,88 Polisan Holding 6,00 5,90 1,69 Net Holding 1,98 1,95 1,54 Akbank 6,88 6,78 1,47 İskenderun Demir Çelik 5,84 5,76 1,39 T.S.K.B. 0,75 0,74 1,35 Deva Holding 3,35 3,31 1,21 ICBC Turkey Bank 5,04 4,98 1,20

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)


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Borsada En çok Değer Kazanan Hisseler
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